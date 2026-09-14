Политолог Лоу: на стороне ВСУ воевали порядка 30 австралийских наемников

В украинском конфликте приняли участие порядка 30 австралийцев, четверть которых погибли. Об этом РИА «Новости» рассказал австралийский политолог Марк Лоу.
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