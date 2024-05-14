Путин показал устойчивость политической системы РФ

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал устойчивость политической системы в России. Это проявилось в процессе формирования нового состава правительства, говорят эксперты: все кандидаты, предложенные главой государства и премьер-министром Михаилом Мишустиным, в сжатые сроки успешно прошли парламентский фильтр.
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