Путин показал устойчивость политической системы РФ

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал устойчивость политической системы в России. Это проявилось в процессе формирования нового состава правительства, говорят эксперты: все кандидаты, предложенные главой государства и премьер-министром Михаилом Мишустиным, в сжатые сроки успешно прошли парламентский фильтр.