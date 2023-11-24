В МЧС предложили оформлять оплачиваемый выходным пострадавшим от ЧС

МЧС России подготовило поправки в Трудовой кодекс, которые позволят людям, пострадавшим от стихийных бедствий и техногенных аварий, получать дополнительный оплачиваемый выходной и до пяти дней неоплачиваемого отпуска.
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