В МВД России заинтересовались работавшими в Курской области итальянскими СМИ

В МВД России заинтересовались работой в Курской области итальянских СМИ. Об этом пишет Baza. По данным издания, полиция проводить проверку по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы») в отношении журналистов итальянского телеканала TG1 Стефании Баттистини и Симона Траини, сделавших репортаж из приграничного района России.
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