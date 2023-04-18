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Группа BLACKPINK установила рекорд Гиннесса по количеству просмотров в YouTube

Группа BLACKPINK установила рекорд Гиннесса по количеству просмотров в YouTube

Сформированная в 2016 году компанией YG Entertainment южнокорейская герл-группа BLACKPINK установила мировой рекорд Гиннесса как самый просматриваемый в видеохостинге YouTube музыкальный коллектив.

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