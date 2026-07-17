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Умерла вдова Александра Маслякова

Умерла вдова Александра Маслякова

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова, говорится в сообщении международного клуба:На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова, говорится в сообщении международного клуба: На 79-м году жизни скончалась режиссер программы «КВН» Светлана Маслякова, говорится в сообщении международного клуба:«Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова.

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