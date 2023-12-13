Политик Филиппо: наглость Зеленского лишила Украину шанса на большую помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе вел себя слишком нагло. Это не позволит его стране получить дополнительную финансовую помощь США, заявил в своем X (бывшем Twitter) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.