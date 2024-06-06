В Северной Осетии общественники и ветераны ОВД совместно с инспектором ПДН предупредили студентов об опасности идеологии экстремизма

В Беслане состоялось мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма в Северо-Осетинском государственном торгово-экономическом колледже.
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