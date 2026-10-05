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ИА Регнум

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Пентагон допустил переброску военных США из Европы

Пентагон допустил переброску военных США из Европы

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил переброску части американских военных из Европы в Западное полушарие для борьбы с наркокартелями.

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