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Царьград

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SHOT: ВСУ пытаются ударить по аэродрому в Миллерово в Ростовской области

SHOT: ВСУ пытаются ударить по аэродрому в Миллерово в Ростовской области

"ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками: предварительно, враг пытается ударить по аэродрому в Миллерово", передает SHOTВ ночь на 5-е июня Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов Украины.

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