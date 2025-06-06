Как музыканты тренируют легкие: секреты виртуозов раскрыл хормейстер Мариинского театра

Как учат дышать юных и опытных духовиков, какая кантата отправляет в обморок трубачей, что за прием, которым владеют только виртуозы, и почему музыканты берут в отпуск свои инструменты? Секреты закулисья раскрыл главный хормейстер Мариинского театра.