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Как музыканты тренируют легкие: секреты виртуозов раскрыл хормейстер Мариинского театра

Как музыканты тренируют легкие: секреты виртуозов раскрыл хормейстер Мариинского театра

Как учат дышать юных и опытных духовиков, какая кантата отправляет в обморок трубачей, что за прием, которым владеют только виртуозы, и почему музыканты берут в отпуск свои инструменты? Секреты закулисья раскрыл главный хормейстер Мариинского театра.

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