Как музыканты тренируют легкие: секреты виртуозов раскрыл хормейстер Мариинского театра

Как учат дышать юных и опытных духовиков, какая кантата отправляет в обморок трубачей, что за прием, которым владеют только виртуозы, и почему музыканты берут в отпуск свои инструменты? Секреты закулисья раскрыл главный хормейстер Мариинского театра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии