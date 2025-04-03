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Царьград

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Экипаж предотвратил трагедию: самолет отклонен от жилых домов в Иркутской области

Экипаж предотвратил трагедию: самолет отклонен от жилых домов в Иркутской области

В Иркутской области самолет потерпел крушение из-за неисправности. Экипаж героически смог отвести воздушное судно от жилых строений, предотвратив трагические последствия.

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