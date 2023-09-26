Велопробег ´Мы едины´.

16 сентября наши сотрудники, приняли участие в городском большом велопробеге ´Мы едины´. Велопробег проходил по следующему маршруту: Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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