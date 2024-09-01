Политика как он...
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Политика как она есть

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Песков рассказал о жестком разговоре Путина и Байдена в 2021 году

Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден поговорили друг с другом в достаточно жесткой манере во время телемоста в декабре 2021 года, однако уже тогда было понятно, что американцы не собираются продолжать диалог, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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