Русскоязычные ВСУшники отказались переходить на мову в львовском магазине

Даже от солдат украинской армии в Галичине могут требовать не разговаривать на русском языке. Об этом в эфире видеоблога «Политике» заявил списанный командир спецподразделения снайперов ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».