Даже от солдат украинской армии в Галичине могут требовать не разговаривать на русском языке. Об этом в эфире видеоблога «Политике» заявил списанный командир спецподразделения снайперов ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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