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Политнавигатор

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Русскоязычные ВСУшники отказались переходить на мову в львовском магазине

Даже от солдат украинской армии в Галичине могут требовать не разговаривать на русском языке. Об этом в эфире видеоблога «Политике» заявил списанный командир спецподразделения снайперов ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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