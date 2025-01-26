Снимки утраченных храмов опубликованы в Новосибирске

Из существовавших в начале истории города восьми православных храмов сохранились только три.До 1925 года город Новосибирск носил имя Новониколаевск, которое было дано в честь святителя Николая Чудотворца.
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