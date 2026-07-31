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Бывшая биткоин-ферма превращается в современный ИИ-дата-центр с GPU: Core Scientific заключила сделку с AMD на $14 млрд

Бывшая биткоин-ферма превращается в современный ИИ-дата-центр с GPU: Core Scientific заключила сделку с AMD на $14 млрд

Оператор дата-центров предоставит AMD 529 МВт вычислительных мощностей по контракту на 15 лет и прекратил закупку ASIC-майнеровАмериканский оператор дата-центров Core Scientific объявил о заключении долгосрочного соглашения с AMD на размещение инфраструктуры для искусственного интеллекта.

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