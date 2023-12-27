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Мировое обозрение

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Море на тарелке: уникальный ресторан морской кухни «Океан» в Москве

Море на тарелке: уникальный ресторан морской кухни «Океан» в Москве

Ресторан «Океан» на Большой Дмитровке — это настоящее путешествие в мир морской кухни. Здесь царит атмосфера свежести и легкости благодаря продуманному интерьеру, а главное — изысканным блюдам из даров моря.

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