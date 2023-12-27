Море на тарелке: уникальный ресторан морской кухни «Океан» в Москве

Ресторан «Океан» на Большой Дмитровке — это настоящее путешествие в мир морской кухни. Здесь царит атмосфера свежести и легкости благодаря продуманному интерьеру, а главное — изысканным блюдам из даров моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии