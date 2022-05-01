01.05.22==США обвинили Россию в ядерном шантаже

Посол США назвал «ядерным шантажом» слова Лаврова о риске ядерной войны Материалы по теме 27 апреля 2022Путин пригрозил «молниеносным ударом» желающим вмешаться в ситуацию на Украине 26 апреля 2022Пентагон пожаловался: в российском министерстве обороны несколько месяцев не снимают трубку 26 апреля 2022Лавров предупредил о реальном риске ядерной войны Посол США в России Джон Салливан, комментируя заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о «реальной опасности» ядерной войны, заявил, что США не поддадутся на «ядерный шантаж».