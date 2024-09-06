Герман Греф: в Амурской области появится социальная карта Сбера

В Амурской области появится социальная карта Сбера, сообщает пресс-служба. Соответствующий документ о сотрудничестве в рамках IX Восточного экономического форума подписал президент, председатель правления Сбера Герман Греф и губернатор Амурской области Василий Орлов.
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