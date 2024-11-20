Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

"Муфтий выписал славян из русских": Реакция на скандальное заявление Дамира Мухетдинова

© NIKOLAY GYNGAZOV/ GLOBAL LOOK PRESS Не так давно нашлись те, кто решил лишить русский народ его места в истории, отменить его как основную силу и творца исторического процесса, превратить историю России в мешанину произвольно перечисленных народов и языковых групп.

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