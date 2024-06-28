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Гросси высказался об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС

Гросси высказался об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС

Уничтожение одного поста радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает 27 июня пресс-служба МАГАТЭ на официальном сайте агенства.

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