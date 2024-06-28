Гросси высказался об уничтожении ВСУ поста радиационного контроля на ЗАЭС

Уничтожение одного поста радиационного контроля не оказывает прямого влияния на безопасность на Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает 27 июня пресс-служба МАГАТЭ на официальном сайте агенства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии