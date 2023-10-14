Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Требовавшего от Зеленского извинений пресс-секретаря МИД Польши уволили

Требовавшего от Зеленского извинений пресс-секретаря МИД Польши уволили

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был уволен после требования в середине мая 2023 года извинений от президента Украины Владимира Зеленского за Волынскую резню во Вторую мировую войну.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Пшекам секйчас война с украиной не нужна...Они хотят получить земли украины в собственность  за ПШИК...
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1 д.
Алексей Камышов
&quot;Демократия&quot; и &quot;свобода слова&quot; по американски — они такие! Можно говорить и писать только то, что Хозяин из-за &quot;лужи&quot; разрешит. Шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте.
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1 д.

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