Требовавшего от Зеленского извинений пресс-секретаря МИД Польши уволили

Пшекам секйчас война с украиной не нужна...Они хотят получить земли украины в собственность за ПШИК...

Алексей Камышов

"Демократия" и "свобода слова" по американски — они такие! Можно говорить и писать только то, что Хозяин из-за "лужи" разрешит. Шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте.