Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина был уволен после требования в середине мая 2023 года извинений от президента Украины Владимира Зеленского за Волынскую резню во Вторую мировую войну.
Требовавшего от Зеленского извинений пресс-секретаря МИД Польши уволили
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Пшекам секйчас война с украиной не нужна...Они хотят получить земли украины в собственность за ПШИК...
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Алексей Камышов
"Демократия" и "свобода слова" по американски — они такие! Можно говорить и писать только то, что Хозяин из-за "лужи" разрешит. Шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте.
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1 д.
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