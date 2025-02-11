С 14 февраля: водителям запретили открывать капот по требованию ГАИ — готовьтесь к штрафам Юлия ЧелкановаС 14 февраля вступает в силу новое правило, касающееся взаимодействия водителей с сотрудниками Государственной автоинспекции (ГАИ).
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