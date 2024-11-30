Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    "Работать" он будет над возвращением территорий. УМРЕШЬ, СМЕЯСЬ НАД НИМ...Зеленский сболтну...
  • Evgenija Palette
    Какие смешные ( или НАГЛЫЕ) эти ХОХЛЫ... Какой "временный" ОТКАЗ ОТ ЗАВОЕВАННЫХ НАШЕЙ КРОВЬЮ ТЕРРИТОРИЙ???? Вы что та...Зеленский сболтну...
  • татьяна
    Человек сказал одно,а автор передал по-своему...смысл искажен,нельзя так.Или приводи дословно,или молчи!Крымский спикер: ...

Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

У России есть масштабный арсенал военно-технических средств, способных вразумить Запад, если они не слышат аргументы по продолжающимся ударам вглубь территорий РФ, предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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