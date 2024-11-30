Рябков: у РФ есть все военно-технические средства для вразумления Запада

У России есть масштабный арсенал военно-технических средств, способных вразумить Запад, если они не слышат аргументы по продолжающимся ударам вглубь территорий РФ, предупредил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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