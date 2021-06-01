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Немецкая делегация отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»

Немецкая делегация отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»

Немецкая делегация отправилась в США на переговоры по «Северному потоку — 2». Высокопоставленные чиновники Германии встретятся с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем США Кэтрин Тай.

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