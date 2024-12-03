"Слова извратили". Второй взяткодатель по делу вице-мэра Шеломенцева не признал вину

Денис Илюшин на суде отрицал то, что проект складов и 250 тысяч рублей были взятками Шеломенцеву Второй взяткодатель по делу экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева Денис Илюшин выступил по видеосвязи в Центральном районном суде краевой столицы 2 декабря 2024 года.