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"Слова извратили". Второй взяткодатель по делу вице-мэра Шеломенцева не признал вину

"Слова извратили". Второй взяткодатель по делу вице-мэра Шеломенцева не признал вину

Денис Илюшин на суде отрицал то, что проект складов и 250 тысяч рублей были взятками Шеломенцеву Второй взяткодатель по делу экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева Денис Илюшин выступил по видеосвязи в Центральном районном суде краевой столицы 2 декабря 2024 года.

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