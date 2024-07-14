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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баббель о Беллингеме: «Начинает думать, что он суперзвезда, а игроки вокруг него недостаточно хороши. Он ныряет, падает, если к нему прикоснуться. У Сака, Мусиалы этого нет»

Баббель о Беллингеме: «Начинает думать, что он суперзвезда, а игроки вокруг него недостаточно хороши. Он ныряет, падает, если к нему прикоснуться. У Сака, Мусиалы этого нет»

«Не уверен, какая позиция лучше всего подойдет Джуду Беллингему, потому что он бегает повсюду. У меня такое ощущение, что теперь он начинает думать, что он суперзвезда.

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