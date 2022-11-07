Мировое обозрение

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Херсон и Симферополь ― две реальности. Впечатления беженца

Херсон и Симферополь ― две реальности. Впечатления беженца

Автор, проживавший в Херсоне, по статистической информации, рассказам «очевидцев», материалам СМИ отлично осознавал, что давно уже по уровню социально-экономического развития «Украина не Россия» (или наоборот), но так получилось, что за 30 лет «раздельной жизни» двух государств в РФ побывал лишь единожды, в Москве, которую многие считают «не Россией», и только днями по известным причинам оказался в Симферополе.

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