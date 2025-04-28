Fox News: оскароносный актер Джин Хэкмен умер по причине проблем с сердцем

В управлении судебно-медицинской экспертизы Нью-Мексико отметили, что Хэкмен страдал от хронической сердечной недостаточности, также у него были серьезные изменения в почках и гипертонические заболевания.
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