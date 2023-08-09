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Костас Папаниколау пропустил товарищеский матч против Сербии из-за травмы

Сборная Греции провела первую игру товарищеского турнира «Акрополис» без своего капитана. Форвард Костас Папаниколау пропустил матч против Сербии (64:71) во вторник из-за травмы.

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