Киберэксперт Фомичёва рассказала о мошенниках, подделывающих квитанции

Мошенники действительно массово подделывают квитанции на оплату штрафов за нарушения ПДД, якобы зафиксированные камерами, рассказала RT руководитель отдела корпоративных клиентов ИТ-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичёва.
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