Телеканал "КРЫМ 24"

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Погода в Крыму 20 марта 2022 года: переменная облачность, без осадков

В Крыму в воскресенье погода будет переменной, температура воздуха днем поднимется до +5. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

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