«Жара с нами теперь навсегда!»: эксперты дали неутешительные прогнозы о погоде в Самаре

Эколог, кандидат биологических наук, председатель центрального совета российской «Зелёной лиги» Сергей Симак утверждает, что жара теперь с нами насовсем - всему виной то самое глобальное изменение климата, о котором так долго говорили эксперты.
Эколог, кандидат биологических наук, председатель центрального совета российской «Зелёной лиги» Сергей Симак утверждает, что жара теперь с нами насовсем - всему виной то самое глобальное изменение климата, о котором так долго говорили эксперты.
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