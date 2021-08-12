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«Жара с нами теперь навсегда!»: эксперты дали неутешительные прогнозы о погоде в Самаре

Эколог, кандидат биологических наук, председатель центрального совета российской «Зелёной лиги» Сергей Симак утверждает, что жара теперь с нами насовсем - всему виной то самое глобальное изменение климата, о котором так долго говорили эксперты.

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