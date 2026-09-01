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Predict.fun запускает панель самообслуживания для разработчиков

Predict.fun запускает панель самообслуживания для разработчиков

Predict.fun запустила панель самообслуживания для разработчиков, которая позволяет создавать приложения, генерировать ключи API, отслеживать использование и управлять ограничениями скорости из одного интерфейса.

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