Россия запросила экстренное заседание СБ ООН в связи с обстрелом Донецка

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ запросила проведение срочного открытого заседания Совета безопасности ООН в связи с ударами Вооруженных сил Украины по Донецку.
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