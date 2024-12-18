Будущее роли России в Африке после событий в Сирии

Москва была готова ко всем сценариям развития событий на Ближнем Востоке, пишет Al Mayadeen. По мнению автора, даже если Россия и выведет контингент из баз в Сирии, что маловероятно, то в уязвимом положении не окажется: запасные военные объекты в Ливии станут достойной альтернативой.
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