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Жительница Южного Урала повесила на престарелого отца кредит на четверть миллиона рублей

Жительница Южного Урала повесила на престарелого отца кредит на четверть миллиона рублей

Полицейские задержали жительницу Троицка, укравшую более 260 тысяч рублей с карты отца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Троицка обратился 63-летний мужчина с заявлением о непонятной задолженности.

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