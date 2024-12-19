Жительница Южного Урала повесила на престарелого отца кредит на четверть миллиона рублей

Полицейские задержали жительницу Троицка, укравшую более 260 тысяч рублей с карты отца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Троицка обратился 63-летний мужчина с заявлением о непонятной задолженности.