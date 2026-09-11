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Царьград

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Такого Путина вы ещё не видели. Вот что было за закрытыми дверями переговоров с Уиткоффом

Такого Путина вы ещё не видели. Вот что было за закрытыми дверями переговоров с Уиткоффом

Белый дом опубликовал фотографии визитов Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Некоторые кадры были сделаны за закрытыми дверями — и по ним можно составить представление об атмосфере переговоров, которую обычно не показывают публике.

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