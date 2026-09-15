Север Столицы
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Север Столицы

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Дорожное покрытие обновили на Театральной аллее

Дорожное покрытие обновили на Театральной аллее

В районе Аэропорт завершились дорожные работы на Театральной аллее — историческом месте, которое когда-то служило дорогой к летнему театру в Петровском парке.

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