Собянин: Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Студенты и школьники учатся работать с историческими документами — мэр Стало известно, что Главархив Москвы открыл онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными.
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