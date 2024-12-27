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Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением

Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением

Сотрудничество России и КНДР отвечает коренным интересам дружественным отношениям двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

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