Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением

Сотрудничество России и КНДР отвечает коренным интересам дружественным отношениям двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении, направленном председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.
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