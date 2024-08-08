Захарова назвала голословными заявления США о намерении Армении отвернуться от РФ

Формировавшиеся веками отношения РФ и Армении должны выдержать все испытания, которым их регулярно подвергает Запад, а последние заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, который объявил, что Армения намерена отвернуться от России, являются и вовсе абсолютно голословными.
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