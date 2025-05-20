Отличная короткометражка "Малыш" про историческое беспамятство.Автор - бывший КВНщик Антон Морозенко (из "Луны")Заявленный тезис про уроки прошлого раскрыт предметно.
"Малыш"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Отличная короткометражка "Малыш" про историческое беспамятство.Автор - бывший КВНщик Антон Морозенко (из "Луны")Заявленный тезис про уроки прошлого раскрыт предметно.
Свежие комментарии