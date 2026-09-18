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Медицина 2.0

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Эндокринолог Гуреева: эти 8 ключевых симптомов диабета 2 типа требуют обращения к врачу

Эндокринолог Гуреева: эти 8 ключевых симптомов диабета 2 типа требуют обращения к врачу

Независимо от того, был ли у вас диагностирован диабет 2 типа или нет, предупреждающие признаки высокого уровня сахара в крови не следует игнорировать.

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