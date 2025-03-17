Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Стремление к миру: почему в Европе испугались диалога России и США

Стремление к миру: почему в Европе испугались диалога России и США

После провального визита в Белый дом - именно в Лондон поспешил за утешением украинский лидер Владимир Зеленский.

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Комментарии
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Валерий Евстафьев
Эмоции Европы формируют зависимые от Лондона СМИ.
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18 час.
Геннадий Бережнов
Лондон и Париж обнаглели окончательно и только потому, что знают - Путин по ним не ударит. В этом их вся прыткость. В отношении КНДР и США не посмеют наглеть потому как знают, что тут же получат.
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16 час.
фарид сабиров
Херанцуз ЭммаНоль макарон и англосука кирКа старПер два клоуна на мировом рынке идиотов.
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11 час.
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