После провального визита в Белый дом - именно в Лондон поспешил за утешением украинский лидер Владимир Зеленский.
Стремление к миру: почему в Европе испугались диалога России и США
Комментарии
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Валерий Евстафьев
Эмоции Европы формируют зависимые от Лондона СМИ.
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18 час.
Геннадий Бережнов
Лондон и Париж обнаглели окончательно и только потому, что знают - Путин по ним не ударит. В этом их вся прыткость. В отношении КНДР и США не посмеют наглеть потому как знают, что тут же получат.
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16 час.
фарид сабиров
Херанцуз ЭммаНоль макарон и англосука кирКа старПер два клоуна на мировом рынке идиотов.
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11 час.
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