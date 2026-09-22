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Рязанские новости

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Рязанское УФАС признало «РПЭК» виновным в завышении цен на хранение отходов

Рязанское УФАС признало «РПЭК» виновным в завышении цен на хранение отходов

Стоимость хранения отходов на полигоне в Секиотово выросла в пять раз, с 398,88 рублей до 1994,40 рублей за кубометр.

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