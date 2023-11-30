Израиль и ХАМАС продлили перемирие

Оно будет продолжаться, пока идут переговоры об освобождении заложников. ХАМАС сообщил, что стороны договорились продлить прекращение огня на один деньПеремирие между Израилем и ХАМАС продлено, но всего на один день.
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