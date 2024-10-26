Франция и Германия не поддержали идею ЕС по обходу вето Венгрии насчет помощи Украине

Франция и ФРГ отказались поддержать идею руководства Евросоюза, которая позволила бы обойти венгерское вето по вопросу оказания военной помощи Украине на €6 млрд, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
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