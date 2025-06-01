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Цыганки задрали юбки перед "Вечным огнём" под Саратовом

Цыганки задрали юбки перед "Вечным огнём" под Саратовом

Их будут судить за реабилитацию нацизма: сколько дадут.Возле "Вечного огня" в городе Пугачёв, что в Саратовской области, зафиксирован акт неуважения к мемориалу погибшим во время Великой Отечественной войны.

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